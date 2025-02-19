Tekirdağ Beyaza Bürünmeye Başladı
Soğuk hava şartları Tekirdağ'da da etkisini göstermeye başladı.
Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı şehre beyaz gelinliğini giydirdi.
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde kar yağışı nedeniyle yer yer çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK
Kar yağışının aralıklarla gece saatlerine dek sürmesi bekleniyor.
Kar, Çerkezköy, Saray, Hayrabolu, Malkara ve Kapaklı ilçelerinde de etkili oluyor.
Kaynak: İHA
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