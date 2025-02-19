Tekirdağ Beyaza Bürünmeye Başladı

Soğuk hava şartları Tekirdağ'da da etkisini göstermeye başladı.

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Tekirdağ Beyaza Bürünmeye Başladı

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı şehre beyaz gelinliğini giydirdi.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kent merkezinde kar yağışı nedeniyle yer yer çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Kar yağışının aralıklarla gece saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

Kar, Çerkezköy, Saray, Hayrabolu, Malkara ve Kapaklı ilçelerinde de etkili oluyor.

Kaynak: İHA

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