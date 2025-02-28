Ramazan Bayramı'nı Zehir Edeceklerdi: Son Kullanma Tarihi Geçmiş Çikolatalarda Büyük Oyun! Tam 17 Ton...

Ankara'da dehşete düşüren bir gıda skandalı patlak verdi. Son kullanma tarihi geçmiş çikolataları piyasadan toplayıp tarihini değiştirerek Ramazan Bayramı öncesinde satışa sunacağı tespit edilen şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda tam 17 ton çikolata ele geçirildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aylardır liste liste yayımladığı ifşaat listeleriyle vatandaşın gıda güvenliğine yönelik endişesi katlanırken, gıdada yapılan hile ve usulsüzlükler artıyor. Son olarak Ankara'da, son kullanma tarihi geçmiş çikolataların piyasaya sürülmek üzere olduğu öğrenildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yenimahalle'deki bir depoda, son tüketim tarihi geçmiş çikolataların piyasadan toplanıp tarihi değiştirildikten sonra Ramazan Bayramı öncesinde tekrar satışa sunulacağını belirledi.

Ramazan Bayramı'nı Zehir Edeceklerdi: Son Kullanma Tarihi Geçmiş Çikolatalarda Büyük Oyun! Tam 17 Ton... - Resim : 1

DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ

Tespit üzerine arama kararı doğrultusunda Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri depoya dün operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda son kullanma tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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