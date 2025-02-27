'Hakiki Zeytinyağı' Sahte Çıktı: O Markalar Tek Tek İfşa Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1.009'a yükseldi.

Bakanlığın 26 Şubat 2025 tarihli duyurusunda, halk sağlığını tehlikeye atan 12 zeytinyağı markasının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu listede, zeytinyağında hile yaptığı tespit edilen markalar tek tek açıklandı.

İşte Bakanlığın açıkladığı o liste:

SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Sahte veya düşük kaliteli zeytinyağını anlamanın birkaç basit yöntemi var. İşte dikkat edilmesi gereken bazı ipuçları:

1. Buzdolabı testi

Gerçek zeytinyağı, soğukta donma eğiliminde olur. Bir bardağa biraz zeytinyağı koyup buzdolabında birkaç saat bekletin. Eğer tamamen katılaşırsa saf olma ihtimali yüksek. Ancak tamamen sıvı kalıyorsa karışım olabilir.

Not: Bu test tek başına yeterli değildir. Bazı saf zeytinyağları da donmayabilir.

2. Tat ve koku testi

Gerçek zeytinyağı meyvemsi, hafif acımsı ve boğazda hafif yakıcı bir his bırakır. Sahte veya düşük kaliteli yağlar nötr, hafif plastik veya bayat kokabilir.

3. Su testi

Bir bardağa su koyup ve içine birkaç damla zeytinyağı damlatın. Gerçek zeytinyağı su ile karışmaz ve yüzeyde kalır.

4. Kağıt testi

Bir peçeteye birkaç damla dökün ve 10-15 dakika bekleyin. Eğer tamamen kuruyorsa içeriğinde başka yağlar olabilir. Gerçek zeytinyağı yağlı bir iz bırakır.