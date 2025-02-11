Tam 'Artık Şaşırmayız' Derken... Lahmacun ve Sucuğun İçinden Şimdi de Bu Çıktı!

Türkiye’de gıda güvenliği önemli bir sorun olmaya devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesine yeni firmalar ve ürünler eklendi. Eklenen yeni bilgilerde, zeytinyağı, bal, sucuk, kaşar peyniri, lahmacun harcı gibi pek çok ürünlerde hile yapıldığı ortaya konuldu.

Listede Hasyener Osmanlı ve Afyonkarahisar Emrebey isimli markaların ısıl işlem görmüş piliç sucuklarında ‘mekanik ayrılmış kanatlı eti’ tespit edildiği bildirildi. Bakanlığın listesinde Şimşek pide ve lahmanun salınunun lahmacun harcında kanatlı eti tespit edildiği belirtilirken, Aysev Yemek isimli markanın köfte harcında ise kanatlı eti tespit edildiği bildirildi.

Tekir Yayla Et Sucukları isimli markanın dana sucuğunda ise kanatlı eti ve sakatat (baş eti) tespit edildiği öğrenilirken, Zorkun Yayla Et Sucukları isimli markanın dana sucuğunda da kanatlı eti tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlığın taklit ve tağşiş listesine eklenen süt ve süt ürünleri arasında, Işıker Süt ve Süt ürünleri isimli markanın tarım yağlı kaşar peynirinde, Günkaş isimli markanın tam yağlı kaşar peynirinde, Mozza isimli markanın mozarella peynirinde bitkisel yağ tespit edildi. Rençpey Peynir Ustalığı isimli firmanın tam yağlı eski kaşar peynirinde ise keçi ve koyun sütü tespit edilemediği kaydedildi.

Pek çok firmanın vatandaşların beğenisine sunduğu zeytinyağında yine birçok hilenin bulunması da dikkat çekti.

İşte bakanlığın yayımladığı taklit ve tağşiş ürünler listesinde yer alan firma ve ürünler:

Kaynak: Haber Merkezi