Okulların Tatil Olduğu İlde Yollar Ulaşıma Kapandı

Gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu Adıyaman’da kar yağışı sabah etkisini artırdı. Yoğun yağış sonrası kentte okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.

Sıcaklığın düştüğü Adıyaman’ın Besni ilçesinde 11, Gölbaşı ilçesinde 30, Kahta ilçesinde 3, Tut ilçesinde 5 olmak üzere toplam 49 köy yolu ve bağlı 45 mezra yolu kapandı.

Kar yağışının bazı yerleşim yerlerinde 30 santime ulaştığı kentte, Malatya ve Gaziantep illeriyle bağlantı yollarında kar yağışı nedeniyle yer yer ulaşım sorunu yaşandı.

Kaynak: İHA