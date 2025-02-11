Marketlerde Satılıyor, İki Markanın Balları Sahte Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdalar listesine yeni firmalar ekledi. Bakanlığın bugün yayınlanan listesinde Samsun’da bal üretimi yapan 2 firmanın ballarında taklif ve tağşiş tespit edildi. İşte o firmalar…

Esma Karayel Esma Karayel
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Marketlerde Satılıyor, İki Markanın Balları Sahte Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı taklit ve tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Listede piyasaya yüzde yüz doğal denilerek sürülen balların, doğal olmadığı görüldü. İşte bakanlığın paylaştığı yeni listede sağlığı tehdit eden balların marka ve firmaları…

Marketlerde Satılıyor, İki Markanın Balları Sahte Çıktı - Resim : 1

Bakanlığın 11 Şubat tarihiyle bugün yayınladığı listede Samsun’da 2 firmadaki ballar riskli bulundu. Emre Yıldız ve Gökhan Aslan'a ait firmalarda üretilen balların taklit ürün olduğu tespit edildi.

Taklit ürünler için denetimlerini artıran bakanlık, açıklanan ürünlere karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirterek uyardı.

Marketlerde Satılıyor, İki Markanın Balları Sahte Çıktı - Resim : 2

Bakanlık tarafından paylaşılan son listede, bal markalarının ürünlerinde usulsüzlük tespit edilmişti. Ankara merkezli iki ünlü bal firmasının yer aldığı listede, zincir marketler ve e-ticaret sitelerinde satılan "Abalı" ve "Balpetek" markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı duyurulmuştu.

Marketlerde Satılıyor, İki Markanın Balları Sahte Çıktı - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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