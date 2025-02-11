Marketlerde Satılıyor, İki Markanın Balları Sahte Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı taklit ve tağşiş gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Listede piyasaya yüzde yüz doğal denilerek sürülen balların, doğal olmadığı görüldü. İşte bakanlığın paylaştığı yeni listede sağlığı tehdit eden balların marka ve firmaları…

Bakanlığın 11 Şubat tarihiyle bugün yayınladığı listede Samsun’da 2 firmadaki ballar riskli bulundu. Emre Yıldız ve Gökhan Aslan'a ait firmalarda üretilen balların taklit ürün olduğu tespit edildi.

Taklit ürünler için denetimlerini artıran bakanlık, açıklanan ürünlere karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirterek uyardı.

Bakanlık tarafından paylaşılan son listede, bal markalarının ürünlerinde usulsüzlük tespit edilmişti. Ankara merkezli iki ünlü bal firmasının yer aldığı listede, zincir marketler ve e-ticaret sitelerinde satılan "Abalı" ve "Balpetek" markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi