13 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulunmuştu: Babanın İtirafı Kan Dondurdu

Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğunun ölü, babasını bilekleri kesilmiş halde bulunduğu olayda cinayet itirafı geldi. Baba, önce kızını boğduğunu ardından kendi bileklerini kestiğini söyledi.

13 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulunmuştu: Babanın İtirafı Kan Dondurdu

Dün Ankara'da çocuklarını öldüren anne ülkeyi dehşete düşürürken, bugün de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Hatip Mahallesi'nde yaşayan A.Y'nin (44) sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.

Bunun üzerine A.Y'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açtırıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde evde bulunan A.Y'nin 13 yaşındaki kızı Su Dilem Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bilekleri kesilmiş halde bulunan A.Y. ise sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

13 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulunmuştu: Babanın İtirafı Kan Dondurdu - Resim : 1

A.Y'nin bir süre önce eşinden ayrıldığı ve sosyal medya hesabında eski eşini sorumlu tutan bir paylaşım yaptığı tespit edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.Y, polislerce gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli baba A.Y. ifadesinde olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini anlattı.

İfadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini söyleyen A.Y, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim" dedi.

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Kaynak: AA

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