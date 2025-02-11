Bir Kan Donduran Haber Daha! 13 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulundu, Baba Ağır Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da "Hakkınızı helal edin" paylaşımıyla yakınlarını endişelendiren adamın evine giden polis, 13 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenini buldu. Baba ise bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu.

Son Güncelleme:
Bir Kan Donduran Haber Daha! 13 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulundu, Baba Ağır Yaralı

Ankara'da dün çocuklarını öldüren anne Türkiye'yi dehşete düşürürken, bu kez de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden acı bir haber geldi. Hatip Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi üzerinde bir evde yaşayan A.Y.'nin (44), daha önce ayrıldığı eşini sorumlu tutarak, "Hakkınızı helal edin" şeklindeki sosyal medya paylaşımı yakınlarını endişelendirdi.

İntihar girişimi şüphesi duyan yakınları polise ihbarda bulundu. Acil durum üzerine polis ve sağlık ekipleri, A.Y.'nin ikamet adresine gidip eve çilingir yardımı ile girdi.

Bir Kan Donduran Haber Daha! 13 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulundu, Baba Ağır Yaralı - Resim : 1

BİLEKLERİ KESİLEN ADAM HASTANEDE

Sağlık ekipleri tarafından ikamette yapılan kontrollerde 13 yaşındaki S.Y.'nin yaşamının yitirdiği belirlendi. 44 yaşındaki baba A.Y. ise bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu. Yaralı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Bir Kan Donduran Haber Daha! 13 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulundu, Baba Ağır Yaralı - Resim : 2

Ankara’daki Üç Kardeşten İkisinin Öldüğü Olayda Korkunç Detaylar, Görgü Tanığı Komşu Dehşet Anlarını AnlattıAnkara’daki Üç Kardeşten İkisinin Öldüğü Olayda Korkunç Detaylar, Görgü Tanığı Komşu Dehşet Anlarını AnlattıGüncel
Başkentte Kan Donduran Olay! Anne, Çocuklarını ÖldürdüBaşkentte Kan Donduran Olay! Anne, Çocuklarını ÖldürdüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ Çorlu Polis
Son Güncelleme:
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem', Kritik Zirveye Bu Sözler Damga Vurdu Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem'
Ve Beklenen Kar İstanbul'da: O İlçeler Beyaza Büründü Ve Beklenen Kar İstanbul'da
Beşik Gibi Sallanan Santorini'de Depremden Daha Büyük Felaket, 375 Yıl Sonra Tehlike Çanları Çalıyor 375 Yıl Sonra Tehlike Çanları Çalıyor
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
Kanser Hastalarına Satacaklardı: 2 Milyar TL'lik Sahte İlaç Ele Geçirildi! Kanser Hastalarına Sahte İlaç!
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
9 CHP'li Belediyeye ‘Terör’ Operasyonu: Başkan Yardımcıları Gözaltında İstanbul'da 9 CHP'li Belediyeye ‘Terör’ Operasyonu
Adalet Bakanlığı Kaynakları Seyhan Avşar’a Konuştu: ‘Bazı Milletvekilleri Başsavcılığa Delege Gönderecek’ Adalet Bakanlığı Kaynakları Seyhan Avşar’a Konuştu
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem', Kritik Zirveye Bu Sözler Damga Vurdu Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem'
CHP’de Çoklu Aday Formülü: İşte Kulislerdeki Önseçim Senaryoları İşte Kulislerdeki Önseçim Senaryoları
THY'nin İndirimli Bilet Kampanyası Başladı: İşte Ucuz Bilet Tarihleri THY'nin İndirimli Bilet Kampanyası Başladı