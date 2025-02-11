Bir Kan Donduran Haber Daha! 13 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulundu, Baba Ağır Yaralı

Ankara'da dün çocuklarını öldüren anne Türkiye'yi dehşete düşürürken, bu kez de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden acı bir haber geldi. Hatip Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi üzerinde bir evde yaşayan A.Y.'nin (44), daha önce ayrıldığı eşini sorumlu tutarak, "Hakkınızı helal edin" şeklindeki sosyal medya paylaşımı yakınlarını endişelendirdi.

İntihar girişimi şüphesi duyan yakınları polise ihbarda bulundu. Acil durum üzerine polis ve sağlık ekipleri, A.Y.'nin ikamet adresine gidip eve çilingir yardımı ile girdi.

BİLEKLERİ KESİLEN ADAM HASTANEDE

Sağlık ekipleri tarafından ikamette yapılan kontrollerde 13 yaşındaki S.Y.'nin yaşamının yitirdiği belirlendi. 44 yaşındaki baba A.Y. ise bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu. Yaralı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA