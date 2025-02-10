Ankara’daki Üç Kardeşten İkisinin Öldüğü Olayda Korkunç Detaylar, Görgü Tanığı Komşu Dehşet Anlarını Anlattı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Ayvalı Mahallesi'nde kan donduran bir katliam yaşandı. Serpil A.D, 10 yaşındaki A.S., 7 yaşındaki M.A. ve 12 yaşındaki A.B.’nin bileklerini kesti.

Korkunç olayın fark edilmesi sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri dehşeti yaşayan çocuklardan 7 yaşındaki M.A. ve 10 yaşındaki A.S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuklardan 12 yaşındaki A.B. ise hastaneye kaldırıldığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'ELİNDE BIÇAK, HER TARAFI KAN'

Korku anları anlatan komşu esnaf Murat Akkurt, şunları söyledi: Merdivenlerden yukarı doğru tırmandık. Kadını önümüzde gördüğümüzde kapıyı açmış, elinde bıçak ama her tarafı kan revan içindeydi. Sanki kurban kesmiş gibi gördük. Korktuk ve aşağı doğru kaçtık. Kadın da aşağıya doğru gelince çekindik. Kadını yeğeni tuttu.

'TEHDİT EDİLİYORUM'

Kadının çocukları öldürdüm, kestim' dedi. Kadın, 'tehdit ediliyorum, çocuklarımı götürecekler' diye konuşuyordu. Kendini arabanın önüne atmaya çalışınca tuttum ve yere düştü. Bir anda bayılır gibi oldu. Yeğeni elindeki sopayla bıçağı aldı.

Anne Serpil A.D.'nin eniştesi Mehmet Altuğ ise annenin bir süredir ilaç kullandığını, daha sonra bu ilaçları almayı bıraktığını öğrendiklerini belirtti.

'ÇOCUKLARINA ÇOK DÜŞKÜNDÜ'

Altuğ “İstanbul'da psikiyatrik tedavi için daha önce bir hastaneye gitmiş” dedi. Kadının kendini dahi tanımadığını, bilincinin yerinde olmadığını belirten Altuğ şunları anlattı: 3 çocukları vardı, çocuklarından birinin bedensel engeli var. Daha önce hiç hastaneye yatmadı. Raporu da yok ama İstanbul'da psikiyatrik tedavi için daha önce bir hastaneye gitmiş. Eşi bir mobilyacıda çalışıyor. Olay anında iş yerindeymiş. Hastanede olan büyük kızı önce babasını arıyor. Babası da benim oğlumu arıyor. Oğlum da yakınlarda bir yerde çalışıyor ve ilk o geliyor. Elindeki bıçağı elinden alıyor, fırlatıyor. Çocuklarına çok düşkün biriydi. Biraz geçim sıkıntıları vardı ama mutlulardı.

Kaynak: DHA-İHA