Gıda Skandalında Dikkat Çeken Gizem... Piyasaya 43 Farklı Markayla Sahte Zeytinyağı Sürmüş! Hepsi Aynı Kişiye Ait

Türkiye günlerdir domuz etiyle başlayan gıda skandalıyla çalkalanıyor. Yediğimiz, içtiğimiz birçok üründe hileli satış tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı bazı ürünleri ise 'sağlığa zararlı' olarak işaretledi. Her yeni gün ise bakanlığın listelerinden dikkat çeken detaylar çıkmaya devam ediyor. Bu kez de zeytinyağındaki hileli satışın arkasındaki isim dikkatleri çekti.

Onay Ticaret'in sahibi Sabri Akın'ın 21 farklı marka zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edildi. Sabri Akın'a ait 43 farklı markanın da bulunduğu ve bu markalar aracılığıyla sahte zeytinyağı satışına devam edildiği belirtiliyor.

Onay Ticaret-Sabri Akın'a ait 21 marka şöyle:

Yeşil Ayvalık

Zeytinören Yeni Mahsul

Körfez Altınova

Ayvalık Kooperatif

Bigalım

Ege Ayvalık

Egem Güzelyalı

Yeni Vakıf Gurme

Yeni Körfez

Lüx Ayvalık

Ayvalık

Ege Tarım Birlik

Ayvalık Yörem

Şirince Taş Baskı

Yeni Ayvalık

Ayvalık İncesi

Egeden

Yeşil Ayvalık

Meşa Diva

TVK Tarım

Egelim Naturel Olive Oil

Kaynak: Sabah