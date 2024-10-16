Gıda Skandalında Dikkat Çeken Gizem... Piyasaya 43 Farklı Markayla Sahte Zeytinyağı Sürmüş! Hepsi Aynı Kişiye Ait
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli satışları gözler önüne serdiği listelerinden dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Zeytinyağına tohum karıştıran 43 markanın aynı kişiye ait olduğu ortaya çıktı.
Türkiye günlerdir domuz etiyle başlayan gıda skandalıyla çalkalanıyor. Yediğimiz, içtiğimiz birçok üründe hileli satış tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı bazı ürünleri ise 'sağlığa zararlı' olarak işaretledi. Her yeni gün ise bakanlığın listelerinden dikkat çeken detaylar çıkmaya devam ediyor. Bu kez de zeytinyağındaki hileli satışın arkasındaki isim dikkatleri çekti.
Onay Ticaret'in sahibi Sabri Akın'ın 21 farklı marka zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edildi. Sabri Akın'a ait 43 farklı markanın da bulunduğu ve bu markalar aracılığıyla sahte zeytinyağı satışına devam edildiği belirtiliyor.
Onay Ticaret-Sabri Akın'a ait 21 marka şöyle:
- Yeşil Ayvalık
- Zeytinören Yeni Mahsul
- Körfez Altınova
- Ayvalık Kooperatif
- Bigalım
- Ege Ayvalık
- Egem Güzelyalı
- Yeni Vakıf Gurme
- Yeni Körfez
- Lüx Ayvalık
- Ayvalık
- Ege Tarım Birlik
- Ayvalık Yörem
- Şirince Taş Baskı
- Yeni Ayvalık
- Ayvalık İncesi
- Egeden
- Yeşil Ayvalık
- Meşa Diva
- TVK Tarım
- Egelim Naturel Olive Oil
Kaynak: Sabah
Son Güncelleme: