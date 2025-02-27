Peynirlerdeki Hile Ortaya Çıktı! Aralarında Birçok Marka Var

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni ifşaat listesini paylaştı. Buna göre; birçok markanın peynir ürünlerinde usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı. Bazılarının yağ oranı düşükken, bazılarında da bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Peynirlerdeki Hile Ortaya Çıktı! Aralarında Birçok Marka Var

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ekim 2024'ten beri yayımladığı listeler, halkın gıda güvenliğine olan endişesini katladı. Ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan işletmeleri tek tek açıklayan bakanlık 26 Şubat 2025 tarihinde bir liste daha paylaştı.

BİTKİSEL YAĞ KULLANIMI

Bakanlığın açıklamasına göre; Moni Süt ve Süt Ürünleri'ne ait Özlüce marka 1000 gramlık tam yağlı taze kaşar peynirinde uygunsuzluk tespit edildi. Üründe "bitkisel yağ" olduğu anlaşılırken, yağ oranının da düşük olduğu belirlendi. Aynı firmanın Tarım Dünyası Kahvaltılık Peynir markasının 1000 gramlık taze ayçekirdeği çeşnili eritme peynirinde de yağ oranının düşük olduğu fark edildi.

Peynirlerdeki Hile Ortaya Çıktı! Aralarında Birçok Marka Var - Resim : 1

PEYNİRLERDEKİ YAĞ ORANI DÜŞÜK

Zeki Kuloğlu Süt ve Süt Mamulleri firmasına ait tam yağlı taze kaşar peynirinde de yağ oranının düşük olduğu tespit edildi. Boyacıoğlu Ömür markasının 2000 gramlık tam yağlı taze kaşar peynirinde de yağ oranının düşük belirlendi.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tarım ve Orman Bakanlığı Peynir gıda
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