İstanbul'da Erkek Dehşeti: Sevgilisini Sokak Ortasında Öldürdü

Türkiye'de kadınlar hiçbir yerde güvenli değil. Kadınlar her gün erkekler tarafından öldürülmeye devam ediyor. Dehşetin bu seferki adresi İstanbul oldu.

Şişli Ergenekon Mahallesi'nde İzzet Alver (30) sevgilisi Seher Güzide'yi (45) sokak ortasında silahla öldürdü. Cani erkek daha sonra ise kendi kafasına sıktı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alver ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA