İstanbul'da Erkek Dehşeti: Sevgilisini Sokak Ortasında Öldürdü

Kadın cinayetinin bu seferki adresi İstanbul oldu. Şişli'de bir kadın, sevgilisi olduğu iddia edilen erkek tarafından öldürüldü.

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İstanbul'da Erkek Dehşeti: Sevgilisini Sokak Ortasında Öldürdü

Türkiye'de kadınlar hiçbir yerde güvenli değil. Kadınlar her gün erkekler tarafından öldürülmeye devam ediyor. Dehşetin bu seferki adresi İstanbul oldu.

İstanbul'da Erkek Dehşeti: Sevgilisini Sokak Ortasında Öldürdü - Resim : 1

Şişli Ergenekon Mahallesi'nde İzzet Alver (30) sevgilisi Seher Güzide'yi (45) sokak ortasında silahla öldürdü. Cani erkek daha sonra ise kendi kafasına sıktı.

İstanbul'da Erkek Dehşeti: Sevgilisini Sokak Ortasında Öldürdü - Resim : 2

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alver ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

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