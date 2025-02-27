Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Sahte İçki' Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sadece yılbaşından bu yana 152 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki kabusuna ilişkin "Ben bunu yapanın insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bir insanın hayatını tehdit edecek bir gelirin kendisine faydası nasıl olur diye insan düşünüyor. Bu teamülen insanı katletmek" dedi.

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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Sahte İçki' Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanındaki pek çok konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikli hedefimiz koruyucu hekimlik. Randevu bekleme oranlarımızı yüzde 60 oranında azaltmış durumdayız.

(Aile hekimliği yönetmeliği ile ilgili hekimlerin tepkisine ilişkin) Aile hekimliği çok önemsediğimiz bir meslek grubu. Son iş bırakma eyleminde aile hekimlerimizin yüzde 80’i bu uygulamaya ve iş bırakmaya dahil olmadılar, dezenformasyona inanmadılar. Biz tabii ki eleştirileceğiz, tabii ki bazıları tepki duyacaktır. Biz hekimlerin tepki duymaması için uğraşıyoruz.

(Özel sektörün hastaneleriyle ilgili mevzuat değişikliğine ilişkin) Ayaktan teşhis tedavi mevzuatımızı revize ediyoruz. Sağlık meslek mensuplarının tanımlaması yaklaşık 12 yıl önce yapılmıştı. Onların da özel olarak nasıl çalışacağı için bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Fizyoterapistler, diyetisyenler, psikologlar özel olarak nasıl sağlık hizmeti vereceği konusunda da bir mevzuatsal çalışma içindeyiz. Esas en büyük çalışmalarımızdan bir tanesi inşallah ödeme sistemleriyle ilgili de hep beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma içinde olacağız.

(Estetik uygulamaları bağlamında ayakta teşhis ve tedavi yönetmeliği konusuna ilişkin) Hekimlerin ne yapabileceği kendi eğitim müfredatlarımızda var, pratisyen hekimler ne yapabilir ne yapamaz. Aynı zamanda uzmanlık eğitimiyle ilgili de Tıpta Uzmanlık Kurulumuz var. Onlar da uzmanların eğitim müfredatlarını, ne yapabilecekleri konusunda tanımlamaları yapıyor. Eğer siz az bir gruba inisiyatif verirseniz merdiven altı artıyor, kontrol mekanizmaları bozuluyor. Onun için biz bunu kontrollü hale getirip bu dediğiniz yanlış uygulamaları veya buna yetkisi olmayan insanların da çok daha iyi kontrol edilmesini sağlatacağız.

(Sahte alkol ürünlerindeki etil alkol bağlamında eczanelerin denetimi konusuna ilişkin) Sadece eczaneleri değil, ilaç depolarını da, üretim merkezlerini de; zaten belli miktarlarda oluyor. Ben bunu yapanın insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bir insanın hayatını tehdit edecek bir gelirin kendisine faydası nasıl olur diye insan düşünüyor. Bu teamülen insanı katletmek.

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Kaynak: DHA

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Kemal Memişoğlu Sahte içki Özel Hastane Sağlık Bakanlığı
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