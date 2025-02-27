CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Alaattin Köseler'in Gözaltına Alınmasına Tepki

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başkan Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten de Köseler'in gözaltına alınmasına tepki geldi. "Üç şeyi hedefliyorlar" diyen Çelik, o maddeleri şöyle sıraladı:

Yönetim beceriksizliklerinin üstünü örtmek istiyorlar. Topluma gözdağı vermek istiyor. Toplumu susturmak istiyor. Önümüzdeki siyaset sürecini dizayn etmek istiyor.

Çelik, "Yargıyı siyasallaştırmış ve kendi tükenmiş iktidarını sürdürmek için kullanan bir iktidarla karşı karşıyayız ama Türkiye'de iktidar değişimi gerçekleşecek. Bu iktidar zulmü son bulacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi