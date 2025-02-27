Ekrem İmamoğlu'ndan Alaattin Köseler'in Gözaltına Alınmasına Tepki

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gözaltına ilk tepki geldi.

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Ekrem İmamoğlu'ndan Alaattin Köseler'in Gözaltına Alınmasına Tepki

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başkan Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İmamoğlu gözaltı için, "Kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değil" dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04.00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok."

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Kaynak: Haber Merkezi

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