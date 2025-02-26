Bakan Yerlikaya’ya Meclis’te Dikkat Çeken ‘Kayyım’ Soruları

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, son dönemde kamuoyunun gündeminde olan kayyım atamaları ile ilgili çarpıcı sorular sordu. İçişleri Bakanlığı’na soru önergesi veren Ekmen, soru önergesinde kayyım atamaları sonrasında belediyelerde yapılan harcamalara ve bütçe kullanımına dikkat çekti.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Bakan Yerlikaya’ya Meclis’te Dikkat Çeken ‘Kayyım’ Soruları

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen; Van, Batman ve Mardin ile birlikte geçmiş yıllarda kayyım atanan belediyeler hakkında İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya dikkat çeken sorular sordu.

Kayyım atamalarını yakından takip ettiğini ifade eden Ekmen, Türkiye’de kayyım atamalarının son yıllarda birçok belediyede uygulanmasının hem demokratik yönetim anlayışı hem de kamu kaynaklarının kullanımı açısından önemli tartışmalara neden olduğunu belirtti. Öte yandan Ekmen, harcamalar konusunda nasıl bir denetim sürecinin uygulandığını sordu.

Bakan Yerlikaya’ya Meclis’te Dikkat Çeken ‘Kayyım’ Soruları - Resim : 1

Ayrıca kayyım atamalarının, bir şehri bütün olarak cezalandırmak olduğuna vurgu yapan Ekmen, kayyım atandıktan sonra halkın yönetime katılımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulup oluşturulmadığı ile kayyım yönetimi altında gerçekleşen büyük çaplı kamu ihaleleri ve projelerin neler olduğunu sordu.

SORU ÖNERGESİNDE ÇARPICI SORULAR

DEVA Partili Ekmen, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

Türkiye’de son beş yıl içinde kayyım ataması yapılan belediye sayısı nedir? Bu belediyelere kayyım atama kararları hangi hukuki kriterlere dayanarak verilmiştir?

Kayyım atanmış yerel yönetimlerin faaliyetleri ne kadar süreyle kayyım tarafından yönetilmektedir? Bakanlığınız tarafından kayyım atamalarının sonuçları hakkında yapılan bir araştırma veya raporlama bulunmakta mıdır?

Kayyım atamaları sonrasında bu belediyelerde yapılan harcamalar ve bütçe kullanımı konusunda nasıl bir denetim süreci uygulanmaktadır? Kayyım yönetimindeki belediyelerde bütçeye dair kamuya açık bir raporlama yapılmakta mıdır?

Kayyım atanan belediyelerde yapılan ihalelerde şeffaflık nasıl sağlanmaktadır? Kayyım yönetimi altında gerçekleşen büyük çaplı kamu ihaleleri ve projeler nelerdir? Bu projelerde kamu zararına yol açan herhangi bir tespit yapılmış mıdır?

Kayyım atanan belediyelerde, halkın yönetime katılımını sağlayacak mekanizmalar oluşturulmuş mudur? Belediye meclislerinin etkisiz hale getirildiği yönündeki eleştiriler göz önünde bulundurulduğunda, belediyelerin karar alma süreçlerinde yerel halkın söz hakkı nasıl korunmaktadır?

Kaynak: Haber Merkezi

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Ali Yerlikaya DEVA Partisi Kayyım İçişleri Bakanlığı
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