Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen dosyada Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü öğrenildi.

20 KİŞİ GÖZALTINDA

Köseler ile birlikte 3 kişi hakkında daha "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile birlikte toplam 20 kişinin gözaltına alındığı ortaya çıktı.

EKİPLER BELEDİYE BİNASINDA

Bu arada polis ekiplerinin Beykoz Belediyesi'ndeki aramalarının sürdüğü öğrenildi. Polis ve çevik kuvvet ekipleri belediye binası önünde bariyerlerle önlem aldı.

'EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından gözaltına tepki gösterdi. Çelik, Köseler'in gece 04.00'te evine baskın düzenlendiğini aktardı.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, gece 04.00'da, evi çok sayıda polisle basılarak gözaltına alındı. Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır. Başkanımızın yanındayız. Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz. Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan "zaman ayarlı” operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir. Bu beyhude çabalarla Cumhuriyet Halk Partisini durduracağını sananlar büyük yanılgı içerisindeler. Ne yaparsanız yapın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır!"

BEYKOZLULARA ÇAĞRI

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Taştan, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in yanında, atılan her hukuksuz adımın karşısındayız. Tüm örgütümüzü Başkanımıza sahip çıkmak için Belediye Meydanı'na davet ediyorum" dedi.

Kaynak: AA-DHA-İHA