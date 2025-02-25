Beykoz Belediyesi'ne Soruşturma

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi'ne konser soruşturması başlattı. Belediyenin geçen yıl düzenlediği 3 konserle ilgili usulsüzlük soruşturmasında 1 kişi gözaltına alındı.

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Beykoz Belediyesi'ne Soruşturma

Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği üç konserin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Manuş Baba'nın iki konseri ve iptal edilen Baba Zula konserine ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük tespit edildiği iddiasıyla inceleme başlattı.

1 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında belediyenin eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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