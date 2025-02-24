Bir Belediyeye Daha Kayyım Atandı

Kars'ın Kağızman Belediyesi'ne kayyım atandı. Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan, geçtiğimiz günlerde 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından görevden alındı. Alkan'ın yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan kayyım olarak getirildi.

GECE YARISI KAYYIM ATANDI

Kayyım kararını DEM Parti Milletvekili Nejla Demir, sosyal medya hesabından duyurdu. Demir, "Yargı araçsallaştırılarak uygulanan kayyum politikası; irade gaspıdır, sömürge hukukudur, talandır! Halkın iradesini yok sayan bu hukuksuzluk, açıkça halk düşmanlığıdır. Gece yarısı saat 02:00’te yüzlerce polisle Kağızman Belediyemize kayyum atanması, irade gaspının ve halka ait olanın talanıdır." diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Alkan, 20 Şubat'ta Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alkan, 1 Kasım 2019’da Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi