MHP’li Feti Yıldız’dan Dikkat Çeken 'Kısmi Af' Çıkışı! 'Yüzlerce Kişi Arıyor' Diyerek Açıkladı

Cezaevindeki mahkumlar için kısmı af kapsamının genişletildiği iddialarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, denetimli serbestlik çağrısı yaptı. Adaletsizliğin ortadan kaldırılması için seslenen Yıldız "Yeni bir düzenleme yapılarak suç tarihi esas alınmalı” dedi.

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MHP’li Feti Yıldız’dan Dikkat Çeken 'Kısmi Af' Çıkışı! 'Yüzlerce Kişi Arıyor' Diyerek Açıkladı

Pandemi döneminde, açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirmelerini öngören düzenlemede kapsamın genişleyeceği iddialarının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu bilgilendirmeyi yapmıştı: Bugün basına yansıyan af değil bu. Kovid yasasından cezaevinde bulunanlar yararlanmıştı. Ama suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı.

MHP’li Feti Yıldız’dan Dikkat Çeken 'Kısmi Af' Çıkışı! 'Yüzlerce Kişi Arıyor' Diyerek Açıkladı - Resim : 1

'SUÇ TARİHİ ESAS ALINMALI'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bu iddiaların ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabı X üzerinden denetimli serbestlik çağrısı yapan MHP’li Yıldız “Yeni bir düzenleme yapılarak suç tarihi esas alınmalı, bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalı" dedi.

MHP’li Feti Yıldız’dan Dikkat Çeken 'Kısmi Af' Çıkışı! 'Yüzlerce Kişi Arıyor' Diyerek Açıkladı - Resim : 2

'HER GÜN YÜZLERCE KİŞİ ARIYOR'

Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

COVID-19 salgını sırasında Temmuz 2023’te çıkarılan Denetimli Serbestlik Düzenlemesi’nin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair tartışma hiç bitmedi. Beni her gün ama her gün yüzlerce kişi arıyor. Yapılan düzenleme, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanların, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz etmelerini sağladı. 31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşmiş olanları kapsayan bu düzenleme aynı tarihten önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanları kapsamadı.

MHP’li Feti Yıldız’dan Dikkat Çeken 'Kısmi Af' Çıkışı! 'Yüzlerce Kişi Arıyor' Diyerek Açıkladı - Resim : 3

'ADALETSİZLİK ORTADAN KALDIRILMALI'

Aynı cezayı alan iki kişiden birinin cezasının 31 Temmuz 2023 öncesi kesinleştiğini belirten Yıldız, bir diğer kişinin kanun yollarında yapılan gecikme sebebiyle kesin hüküm halini alamadığını söyledi.

“Kanun yollarında meydana gelen gecikme nedeniyle hüküm özlüye izafe edilecek bir kusur var mı?” diye sonra Yıldız, şöyle devam etti: Yeni bir düzenleme yapılarak, suç tarihi esas alınmalı, eşitlik ilkesine de aykırı olan bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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