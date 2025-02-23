Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Genel Başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP 8. Olağan Büyük Kongre'de 1547 delegenin tamamının oylarını alarak 9. kez AKP Genel Başkanı seçildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Genel Başkan

AKP'nin 8. Büyük Olağan Kongresi bugün Ankara Arena'da gerçekleştirildi. Dünya genelinden de çok sayıda katılım gösterilen kongreyi, salonun dışında da yaklaşık 60 bin kişi takip etti.

OYLARIN TAMAMINI ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede yaklaşık 1 saatlik bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek aday olarak girdiği genel başkanlık seçimlerinde oy kullanan 1547 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

MKYK'DA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Kongrede AKP MKYK'sında da önemli değişiklikler yaşandı. MKYK listesine 39 yeni isim girerken, bu değişikliklerle birlikte yüzde 52'si yenilenmiş oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden genel başkan seçilmesinin ardından telefonla arayarak tebrik etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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