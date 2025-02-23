Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

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Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün gerçekleşen AKP 8. Olağan Kongresi'nde bir kez daha genel başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

MHP lideri Bahçeli, sabah saatlerinde de kongreye bir çelenk göndermişti. Çelengin üzerine yerleştirilen çiçekler ve sayılarının ise özel anlamlar taşıdığı belirtilmişti.

BAHÇELİ'NİN ÇELENGİNİN ANLAMI

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu anlamlı armağan, 1071 adet gülle Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfille İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesiyle birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkideyle AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir" ifadeleriyle çelengin üzerindeki çiçeklerin ve sayılarının taşıdığı anlam kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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