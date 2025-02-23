Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kongre Sonrası Yeni Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi sonrası bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, "Yola çıktığımız andaki heyecanla, yola çıktığımız günkü coşkuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için canla, başla koşturacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kongre Sonrası Yeni Açıklama

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Genel Başkanlığa tekrar aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldiği salonda, oyunu 1 No'lu sandıkta kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra salondaki partilileri selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kongre Sonrası Yeni Açıklama - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"8. Olağan Büyük Kongremizi büyük bir başarıyla tamamladık. Şahsımı genel başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum. Yönetim organlarının seçimi de tamamlandı. Seçilen arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Memlekete hizmet mücadelesinde daha güçlü şekilde tekrar yola koyuluyoruz.

Omuzlarımızdaki yük ağırlaştı. Vatandaş, muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor. Milletimizin geleceğini partimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kongre Sonrası Yeni Açıklama - Resim : 2

23 buçuk yıldır asla milletimize hayal kırıklığı yaşatmadık. Milletimizin bize yüklediği emaneti yere düşürmedik. Bize durmak, duraksamak, vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta rehavete asla yer yok. Yola çıktığımız andaki heyecanla, yola çıktığımız günkü coşkuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için canla, başla koşturacağız.

Bugünden itibaren milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz.

Bir kez daha güveniniz, teveccühünüz için teşekkür ediyorum. Partimize emek vermiş yol ve dava arkadaşlarımı şükranlarımı sunuyorum."

HATIRA FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür konuşmasının ardından divan üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kongre Sonrası Yeni Açıklama - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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