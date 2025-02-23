AKP’de Delegelere ‘Saat Hediyesi’ İddiası: CHP’li Tanal’dan Sert Tepki

CHP Şanlurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde bin 607 delegeye 4 bin TL değerinde saat hediye edildiği iddiaları sonrası sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Saatlerin toplam maliyetinin 6 milyonu aştığını belirten Tanal, “Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin genel başkanı, parti delegelerine böylesine yüksek maliyetli hediyeler dağıtmadı. Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu?” dedi.

'KAÇ MAĞDURA UMUT OLABİLİRDİ?'

“Bu para, kaç depremzedenin yarasına merhem olurdu?” diye soran Tanal, "Kaç emekliye, kaç mağdura umut olabilirdi? Asgari ücretle geçinen milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşarken, böylesine bir harcama nasıl meşrulaştırılabilir? Bu, açıkça seçim öncesi menfaat sağlama girişimidir” ifadelerini kullandı.

Tanal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Hukukun üstünlüğü, siyasi bağlantıya göre mi işlemektedir? Eğer seçim öncesinde delegelere para, saat gibi yüksek değerli hediyeler dağıtmak makul bir hareketse neden seçim yasaları ve etik ilkeleri var? Bu açık bir hukuk ihlalidir ve derhal soruşturma açılmalıdır."

Kaynak: ANKA