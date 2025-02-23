'Mahkumlara Kısmi Af Geliyor' İddiası: Kimler Yararlanabilecek?

31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar için önemli bir düzenleme yolda. Açık cezaevinde bulunan suçluların kalan cezalarını dışarıda geçirmesini öngören düzenlemenin genişletileceği iddia edildi.

Yeni düzenlemeyle, beş yıl veya daha az süre cezası kalan mahkumlar, cezalarının kalan kısmını dışarıda tamamlayacak. Bu adım, "kısmi af" olarak nitelendiriliyor.

Yeni düzenlemenin cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmayı amaçladığı öne sürüldü. Ancak hangi suçların kapsam içine alınacağı ve uygulamanın detayları henüz bilinmiyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'na konuşan AKP'li kaynakları, eski düzenlemenin anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık taşıdığına dikkat çekerek yeni düzenlemenin gerekliliğini vurguladı. Aynı suçu işleyen ve aynı cezayı alan kişilerin, mahkeme süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle farklı uygulamalara tabi tutulmasının adaletsizlik yarattığını belirten yetkililer, bu durumun yargı süreçlerinden kaynaklandığını ifade etti. Bu nedenle, cezaların kesinleşme tarihi yerine suçun işlendiği tarihin esas alınması gerektiğini savunan yetkililer, evrensel hukuk kurallarının da bu yaklaşımı desteklediğini dile getirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi