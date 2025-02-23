Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak... Meteoroloji'den Sürücülere Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu ile bazı iç kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve birçok bölgede buzlanma ile don olaylarının yaşanması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

Rüzgâr genellikle kuzey yönlerinden hafif ve orta kuvvette eserken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgâr ve zaman zaman fırtına (40-80 km/saat) görülebilir.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Kastamonu kıyılarında etkili olabileceğinden dikkatli olunmalı.

KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında şiddetli rüzgâr nedeniyle olası olumsuzluklara karşı önlem alınmalı.

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ riski var. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunmalı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli ve yer yer güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi