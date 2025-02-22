İstanbul’da Kar Etkisini Sürdürüyor

İstanbul’da üç gündür süren kar yağışı bugün de devam ediyor.

Gece saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, belirli aralıklarla sabah saatlerinden itibaren devam ediyor.

İstanbul'da etkili olan karın yarın akşam saatlerinde kadar kentte zaman zaman kendisini göstereceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA