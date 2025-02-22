Erciyes Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

Erciyes'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, yoğun kar yağışına rağmen kaymaya devam etti. Kayakseverler, bölgede karın keyfini yaşadı.

Öğrenciler Kayakla BuluştuÖğrenciler Kayakla BuluştuSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Erciyes Kayseri Kar Yağışı
Bitlis Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu Bitlis Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu
Bolu Dağı Geçişinde Kar Kendisini Hissettiriyor Bolu Dağı Geçişinde Kar Kendisini Hissettiriyor
Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor Haşlanmış Yumurtayı Kalıp Gibi Anında Soyuyor! Ne Tuz Ne de Limon Sadece 1 Kaşık Yetiyor
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
‘Direnin Arkadaşlar, Fiyat 430 TL'ye Çıkacak’ Ramazan Öncesi Zam İçin Whatsapp’ta Grup Bile Kurdular: Kırmızı Ete 2 Kilo Sınırı Kırmızı Et Fiyatları için Fırsatçılar Bir Kez Daha Sahnede!
Kongre Öncesi Bomba Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Bakanın Biletini Kesecek Cumhurbaşkanı İki Bakanın Biletini Kesecek
Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama
EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak? Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha