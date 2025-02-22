Bolu Dağı Geçişinde Kar Kendisini Hissettiriyor

Bolu’da 4 günden bu yana aralıklarla kar yağışı etkisini gösteriyor. D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde ulaşım ise çift şeritten açık şekilde yapılıyor.

D-100’ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde ise zaman zaman yağış sebebiyle görüş mesafesinde düşüşler yaşanıyor. Karayolları ekiplerinin bölgede tuzlama ve küreme çalışmaları ise devam ediyor.

Kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, yeşil alanlarda kar kalınlığının 25 santimetreyi aştığı gözlemlendi.

Kaynak: İHA