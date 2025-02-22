Bolu Dağı Geçişinde Kar Kendisini Hissettiriyor

Türkiye’nin önemli geçiş merkezlerinden biri olan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi nokrasında kar yağışı belirli aralıklarla etkisini gösteriyor. Bolu geçişinde ulaşım noktasında ise herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

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Bolu Dağı Geçişinde Kar Kendisini Hissettiriyor

Bolu’da 4 günden bu yana aralıklarla kar yağışı etkisini gösteriyor. D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde ulaşım ise çift şeritten açık şekilde yapılıyor.

Bolu Dağı Geçişinde Kar Kendisini Hissettiriyor - Resim : 1

D-100’ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde ise zaman zaman yağış sebebiyle görüş mesafesinde düşüşler yaşanıyor. Karayolları ekiplerinin bölgede tuzlama ve küreme çalışmaları ise devam ediyor.

Bolu Dağı Geçişinde Kar Kendisini Hissettiriyor - Resim : 2

Kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, yeşil alanlarda kar kalınlığının 25 santimetreyi aştığı gözlemlendi.

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Kaynak: İHA

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