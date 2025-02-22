5 Yaşındaki Ahmet'i Yangından Kurtarmak İçin Zamanla Yarıştılar
Sakarya'da bir evde çıkan yangında, itfaiye ekipleri 5 yaşındaki Ahmet Kerem B.'yi kurtarmak için zamanla yarıştı.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında itfaiye ekipleri 5 yaşındaki çocuğu kurtarmak için zamanla yarıştı.
Sabah saatlerinde meydana gelen yangında, bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. 5 araçla olay yerine ulaşan ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın neticesinde evin içerisinde mahsur kalan 5 yaşındaki Ahmet Kerem B. de alevlerin arasından itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen minik çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: