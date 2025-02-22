Kar Yağışı Büyükçekmece’de Kartpostallık Manzara Yarattı

İstanbul’da etkili olan kar yağışının Büyükçekmece’de ortaya çıkan manzara kartpostalları aratmayacak cinsten oldu.

Öte yandan sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sahillere ve parklara akın eden çocuklar bir yandan kar topu oynadı bir yandan da kardan adam yaptı.

Kimi çocuklar ise mahalle ve sokaklarda ellerine geçirdikleri naylon poşetlerle kayarak keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: İHA