Kar Yağışı Büyükçekmece’de Kartpostallık Manzara Yarattı
İstanbul'da etkisini ara ara artırarak etkisini sürdüren kar yağışı, Büyükçekmece’de kartpostallık görüntülerin oluşmasına yol açtı. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar da karın keyfini çıkardı.
İstanbul’da etkili olan kar yağışının Büyükçekmece’de ortaya çıkan manzara kartpostalları aratmayacak cinsten oldu.
Öte yandan sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sahillere ve parklara akın eden çocuklar bir yandan kar topu oynadı bir yandan da kardan adam yaptı.
Kimi çocuklar ise mahalle ve sokaklarda ellerine geçirdikleri naylon poşetlerle kayarak keyifli anlar yaşadı.
Kaynak: İHA