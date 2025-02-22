Batman’da Çıkan Kavgada Bıçaklar Konuştu

Alınan bilgilere göre, Fatih Mahallesi’nde S.M. (18) ve E.Y, (16) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Şahıslar, sözlü tartışmanın büyümesinin ardından yanlarında getirdikleri bıçaklarla birbirini yaraladı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA