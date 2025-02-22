Bitlis Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis merkezli 3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı, 9'u tutuklandı.

Bitlis Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis, İstanbul ve Muş'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bitlis’te 18, İstanbul’da 1 ve Muş’ta 1 olmak üzere toplam 20 şüpheliye yönelik operasyonda, 4 kişinin evinde ve cezaevlerinde hükümlü olan 16 kişinin koğuşlarındaki aramalarda 14 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 cep telefonu, 9 dijital materyal ele geçirildi. Operasyonlarda, 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan hakkında adli işlem yapılan ve jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerden 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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