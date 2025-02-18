Öğrenciler Kayakla Buluştu
Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'nde 'Sağlıklı Gelecek, Sporla Gelecek' projesi kapsamında günde 100 öğrenciye kayak eğitimi verilmeye başlandı.
Baran Şenel
Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'nde Valilik, gençlerin sporla buluşabilmesi adına günde 100 öğrenciye kayak eğitimi vermeye başladı.
Günde 100 çocuğun kayakla buluştuğu 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Ali Çelik sene içerisinde bir yapay kar makinesinin de tesise kazandırılacağını açıkladı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: