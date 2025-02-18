Öğrenciler Kayakla Buluştu

Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'nde Valilik, gençlerin sporla buluşabilmesi adına günde 100 öğrenciye kayak eğitimi vermeye başladı.

Günde 100 çocuğun kayakla buluştuğu 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Ali Çelik sene içerisinde bir yapay kar makinesinin de tesise kazandırılacağını açıkladı.

Kaynak: AA