Beyaz Futbol’da ‘Allah-u Ekber’ sesleri: Sinan Engin canlı yayında düştü

Futbol programı Beyaz Futbol yorumcularından Sinan Engin, canlı yayın esnasında sandalyesinden düştü. Ahmet Çakar ise duruma “Allah-u Ekber” diyerek tepki gösterdi.

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Beyaz TV’de yayımlanan Beyaz Futbol programında, her zamanki gibi izleyenleri güldürecek anlar yaşandı.

Programın yorumcularından Sinan Engin, yayın esnasında oturduğu sandalyeden düştü.

Engin’in düşüşü sonrası kısa bir panik oluşurken Ahmet Çakar “Allah-u Ekber” diyerek tekbir getirdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Beyaz Futbol Sinan Engin Ahmet Çakar

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