Sokaklar doldu taştı, Şanlıurfa'ya akın akın geliyorlar!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi futbol severler, Şanlıurfa'ya akın etti. Maç heyecanı öncesi şehirde hareketlilik artarken, sokaklar doldu taştı.

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Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da oynanacak Süper Kupa maçı, kentte turizm hareketliliğinin yaşanmasına neden oldu.

Maç tarihinin belli olması ile hem bayramı hem de maç heyecanını Şanlıurfa’da yaşamak isteyenler bilet bulmakta zorlandı.

OTELLER DOLDU

Otobüs şirketlerinde de yoğunluklar yaşanırken, bayram tatili nedeniyle otellerde yaşanan yoğunluk, Süper Kupa maçı ile daha da arttı. Bölgede 8 bin yatak kapasitesi bulunan otellerin doluluk oranları yüzde yüzü buldu.

Sokaklar doldu taştı, Şanlıurfa'ya akın akın geliyorlar! - Resim : 1

"TÜM HAZIRLIKLARI TAMAMLADIK"

Turizmci Ercan Saygı, Galatasaray kafilesini otellerinde ağırlayacaklarını ifade ederek, kupa maçıyla ilgili günler öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladıklarını aktardı.

"CİĞER KEBABI YEMEDEN GİTMEYİN"

Kebap ustası Salih Akkuş, kente gelecek olan taraftara 'ciğer kebabı yemeden gitmeyin' tavsiyesinde bulundu. Çeşitli illerden Şanlıurfa’ya gelen taraftarlar ise maç için heyecanlı olduklarını belirterek, takımlarına başarılar diledi.

TFF ŞANLIURFA'DA OYNANMASINA KARAR VERMİŞTİ

Öte yandan 2023 Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Kupa’yı ilk olarak 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’da oynayacaktı fakat organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ortak kararıyla maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. TFF daha sonra 21 Şubat 2024'teki paylaşımında, kupanın Şanlıurfa'da oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Şanlıurfa Fenerbahçe Galatasaray
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