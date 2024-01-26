Manisa'da 3 yıl sonra kaldığı yerden: Kapılar açılıyor!

Yenileme çalışmaları nedeniyle 3 yıldır karşılaşmaların oynanmadığı Manisa 19 Mayıs Stadı, 15 bin kapasiteyle kapılarını yeniden açacak.

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Süper Lig'de daha önce Manisaspor ve Akhisarspor'a ev sahipliği yapan, 1974 yılında inşa edilen Manisa 19 Mayıs Stadyumu, yaklaşık 3 yıllık bir aranın ardından yeniden taraftarlarla dolacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 yıldır yenileme çalışmalarının devam ettiği Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda tüm tribünlerin üstü kapatılırken, stadyumun kapasitesi ise 15 bin kişiye çıkarıldı.

AÇILIŞ MAÇI YARIN

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nun açılış maçı, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yarın saat 13.30'da Manisa FK - Erzurum FK arasında oynanacak. Daha önce müsabakalarını 2 bin 626 kişi kapasiteli Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynayan Manisa FK'ya, bundan sonra 15 bin kişi kapasiteli Manisa 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Manisa'da 3 yıl sonra kaldığı yerden: Kapılar açılıyor! - Resim : 1

"YENİDEN DİZAYN EDİLDİ"

19 Mayıs Stadyumu ile ilgili İHA'ya açıklama yapan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Yenilenen 19 Mayıs Stadyumu, modern görünümüyle, mükemmel bir çim altyapısıyla, hibritiyle, tüm drenaj sistemleriyle, üstü kapanan kale arkası tribünleri ve tamamen yenilenen tribünleriyle, çevre düzenlenmesiyle, seyirci giriş turnike sistemlerinin yenilenmesiyle, antrenman salonlarıyla, led ışıklandırmalarıyla, skorboard sistemleriyle, locaları ve tüm mekanik altyapısıyla Türkiye’nin en yeni, en modern statlarından biri olacak şekilde tasarlanıp, yeniden dizayn edildi" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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