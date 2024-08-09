Trabzonspor Taraftarından Çirkin Saldırı

Avrupa karşılaşmasında Trabzonspor'u tribünde desteklemek isteyen Galatasaray formalı 2 kadın taraftar statta sözlü tacize maruz kaldı!

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Dün gece oynanan Trabzonspor - Rapid Wien maçında Trabzonspor'u tribünde desteklemek isteyen Galatasaray formalı 2 kadın taraftar statta sözlü tacize maruz kaldı! Dakikalarca küfürlü tezahürata maruz kalan Galatasaraylı kadınlar, güvenlik güçlerinin nezaretinde tribünden çıkartıldı.

O anlar tribünde bulunan diğer taraftarlar tarafından an be an böyle görüntülendi!

Kaynak: Gerçek Gündem

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Trabzonspor Trabzon Galatasaray
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