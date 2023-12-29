Süper Kupa maçı iptal edildi: Tribünlerde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sesleri

Suudi Arabistan'da oynanacak Türkiye Süper Kupası finali, Suudi yetkililerin Atatürk pankart ve tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle iptal edildi. Karara kulüpler tepki gösterirken; tribünlerden 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' sesleri yükseldi.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi "İstiklal Marşı" ve "Atatürk pankartı" krizi yaşandı. Takımlar Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi sonrası maç iptal edildi. Karara kulüpler tepki gösterirken; tribünlerden 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' sesleri yükseldi.

Etiketler
Suudi Arabistan Galatasaray Fenerbahçe
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