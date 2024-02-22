Beşiktaş maçı öncesi İstanbulspor'da sahaya ring kuruldu!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek İstanbulspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

İstanbulspor Ömer Sarıalioğlu Tesisleri'ndeki antrenmanda teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, takımın bir önceki antrenmanında tartışan iki oyuncuyu farklı bir yöntem ile bir araya getirdi.

SAHAYA RİNG ÇİZDİ

Antrenman çubukları ile sahaya ring çizen 41 yaşındaki teknik adam, aralarında tartışma yaşayan Mendy Mamadou ve David Sambissa'ya boks eldiveni verip "İki seçeneğiniz var. Ya birbirinizle burada kavga edeceksiniz ya da iki iyi takım arkadaşı olacaksınız" diyerek oyuncuların barışmalarını sağladı.

İKİ FUTBOLCU BARIŞTI

Güzel görüntülere sahne olan buluşma sonrası iki futbolcu, birbirlerine sarılarak başarı dileğinde bulundu. Diğer oyuncular da takım arkadaşlarını alkışladı.

BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

İstanbulspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: Gerçek Gündem