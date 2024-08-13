Mansur Yavaş'tan Milli Sporcuya Övgü Dolu Sözler!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, milli güreşçi Taha Akgül ile bir araya geldi.

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ABB) Başkanı Mansur Yavaş, milli güreşçi Taha Akgül ile bir araya geldi. Yavaş, "Maalesef pek kurallara uyulmadı. 20-25 saniye kala tekrar ihtarı verdiler. Ama Taha rakiplerine bir puan vermeden bronzu aldı... Maalesef sporda da böyle adaletsizlikler oluyor. Şimdiye kadar ülkemize kazandırdığı şampiyonluklar, İstiklal Marşı'mızı sürekli olarak dünyanın çeşitli yerlerinde okutması bizi devamlı gururlandırdı. Türk spor tarihine de güreş tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. İnşallah bu Taha'nın güneşi bırakmasıyla bitmez. Ülkenin Taha'ya ve yeni Tahalara ihtiyacı var" dedi.

Kaynak: ANKA

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