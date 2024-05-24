Fatih Erbakan'dan 'hayvanların uyutulması' tasarısına tepki: Kesinlikle karşıyız!

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, sokak hayvanların uyutulmasına yönelik getirilmesi beklenen düzenlemeye tepki gösterdi. Erbakan, "Biz sokak hayvanların uyutulmasına kesinlikle karşıyız" dedi.

Son Güncelleme:
> <

AKP, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine harekete geçen AKP kurmayları, 'hayati tehlike' oluşturdukları gerekçesiyle başıboş sokak köpeklerinin 'uyutulması'nı öngören yasa teklifi için çalışma başlattı.

"KESİNLİKLE KARŞIYIZ"

Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması planlanırken Konya'da düzenlemeye ilişkin açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz sokak hayvanların uyutulmasına kesinlikle karşıyız. Bu inancımıza da uygun olmayan bir davranıştır. İnsani bir davranış da değildir. Bazı batı ülkelerinde bu yapılıyor olsa bile onları taklit etmemiz doğru bir davranış değildir. Biz Yeniden Refah Partili belediyelerimizle seçim öncesinde de ifade ettiğimiz gibi bu hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerimizden arındırmak ancak bu hayvanlarımızı da en güzel şartlarda, en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarını devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Fatih Erbakan'dan 'hayvanların uyutulması' tasarısına tepki: Kesinlikle karşıyız! - Resim : 1

"HAYVANLARIN YAŞATILMASI BİZİM HEDEFİMİZDİR"

Erbakan, "Veterinerler ve uzmanlar gözetiminde, bu merkezlerde 24 saat internet üzerinden canlı yayınla halkımız tarafından takip edilebilmesi, izlenebilmesi, halkımızın ziyaretine her zaman için açık olması ve burada en iyi şartlarda bu hayvanların yaşatılması bizim hedefimizdir. Bununla ilgili belediyelerimiz şimdiden kollarını sıvadılar. Biz Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canın alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız. Modern ve gelişmiş merkezlerde, her türlü destek sağlanarak son derece önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te çileden çıktı: Sen kime parmak sallıyorsun! Önder, çileden çıktı: Sen kime parmak sallıyorsun!
Meclis'te tansiyon yükseldi, sert sözler sarf edildi! Meclis'te tansiyon yükseldi, sert sözler sarf edildi!
İYİ Parti'de yeni başkanlık divanı açıklandı İYİ Parti'de yeni başkanlık divanı açıklandı
CHP'li Mahmut Tanal, bakanlık önünde eylem başlattı! Tanal, bakanlık önünde eylem başlattı!
Batman'da kendiliğinden yetişiyor, bulan servete konuyor: Bu otun kilosu 5000 TL! Sadece o ilde yetişiyor, bulan servete konuyor
CHP ve AKP heyetlerinin bayramlaşmasında 'İsrail ile ticaret' tartışması: Bunu ayıralım! CHP ve AKP heyetlerinin bayramlaşmasında 'İsrail ile ticaret' tartışması
Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
İmamoğlu'ndan iktidara 'Tıp bayramı' göndermesi: "Seçim yaklaştıkça ruh sağlıkları bozuluyor, Allah onlara da akıl sağlığı versin" İmamoğlu'ndan iktidara 'Tıp bayramı' göndermesi
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş: Göynük Çayı'ndan elinizi çekin! CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş: Göynük Çayı'ndan elinizi çekin!
CHP'li Tezcan'a hayat pahalılığından yakınan vatandaş: "Tadını bildiğiniz şeyleri unutuyorsunuz" Hayat pahalılığından yakınan vatandaş: "Tadını bildiğiniz şeyleri unutuyorsunuz"
YRP'nin İstanbul adayından 'çekilme' iddialarına yanıt YRP'nin İstanbul adayından 'çekilme' iddialarına yanıt
Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'Atatürk' yanıtı: Bizim için ölmedi! Özel'den Bahçeli'ye 'Atatürk' yanıtı
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti
Resmi Gazete'de yayımlandı: YÖK, yönetmelikteki tartışmalı maddeyi yeniden düzenledi YÖK, yönetmelikteki tartışmalı maddeyi yeniden düzenledi
İslam Memiş, o ayı işaret etti: Bir şeylerin hazırlığı yapılıyor İslam Memiş, o ayı işaret etti: Bir şeylerin hazırlığı yapılıyor
Kulis: AKP'de yerel seçim yenilgisinin faturası kesilmeye başlandı, seri istifalar yolda Kulis: AKP'de seri istifalar yolda
Emeklilere 'Kurban Bayramı' öncesi çifte ödeme: Toplu yatacak! Emeklilere 'Kurban Bayramı' öncesi çifte ödeme