Fatih Erbakan'dan 'hayvanların uyutulması' tasarısına tepki: Kesinlikle karşıyız!

AKP, sokak hayvanları ile ilgili yeni düzenleme için Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliğe hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine harekete geçen AKP kurmayları, 'hayati tehlike' oluşturdukları gerekçesiyle başıboş sokak köpeklerinin 'uyutulması'nı öngören yasa teklifi için çalışma başlattı.

"KESİNLİKLE KARŞIYIZ"

Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması planlanırken Konya'da düzenlemeye ilişkin açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz sokak hayvanların uyutulmasına kesinlikle karşıyız. Bu inancımıza da uygun olmayan bir davranıştır. İnsani bir davranış da değildir. Bazı batı ülkelerinde bu yapılıyor olsa bile onları taklit etmemiz doğru bir davranış değildir. Biz Yeniden Refah Partili belediyelerimizle seçim öncesinde de ifade ettiğimiz gibi bu hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerimizden arındırmak ancak bu hayvanlarımızı da en güzel şartlarda, en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarını devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"HAYVANLARIN YAŞATILMASI BİZİM HEDEFİMİZDİR"

Erbakan, "Veterinerler ve uzmanlar gözetiminde, bu merkezlerde 24 saat internet üzerinden canlı yayınla halkımız tarafından takip edilebilmesi, izlenebilmesi, halkımızın ziyaretine her zaman için açık olması ve burada en iyi şartlarda bu hayvanların yaşatılması bizim hedefimizdir. Bununla ilgili belediyelerimiz şimdiden kollarını sıvadılar. Biz Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canın alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız. Modern ve gelişmiş merkezlerde, her türlü destek sağlanarak son derece önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem