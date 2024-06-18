İmamoğlu, Almanya'da test etti, İstanbul'da kullanılması muhtemel: Olağanüstü bir ring hattı olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki metro hatlarını doğu-batı ekseninde birbirine bağlaması planlanan HIZRAY projesinde kullanılması muhtemel hızlı treni, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde test etti. İmamoğlu, "İstanbul'u birbirine bağlayan olağanüstü bir ring hattı olacak" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da raylı sistemlerinde kullanılması muhtemel yeni nesil trenleri yerinde deneyimlemek üzere Almanya'nın Düsseldorf şehrine gitti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin’in de eşlik ettiği ziyarette İmamoğlu, Siemens Mobilite ve Teknoloji Merkezi’nde kendisi ve beraberindeki heyete özel gerçekleştirilen sunuma katıldı. İmamoğlu, aralarında Siemens Türkiye CEO’su Dr. Hüseyin Geliş’in de bulunduğu üst düzey yöneticiler tarafından raylı sistemlerdeki yenilikler ve finansman sağlanması gibi konularda bilgilendirildi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR RİNG HATTI OLACAK"

'Manyetik levitasyon' (iki mıknatıs kümesinin kullanıldığı demiryolu ulaşım sistemi) yöntemiyle raylara değmeden yol alan ve 180 kilometreye kadar hız yapabilen yeni nesil trende test sürüşüne tanıklık eden İmamoğlu, "İstanbul'un HIZRAY’la ilgili sürecinde farklı hızları yakalayan trenlere ihtiyacımız var. Boğaz’ın altından geçişi de önemli elbette ama aynı zamanda biz, 75 kilometreyi 50-55 dakikada alan, 12 durakta duran, dolayısıyla dönem dönem 170-180 kilometreye kadar hız yapabilen trenlerle imkânımız olduğunda inşallah başlayacağımız ve İstanbul'u birbirine bağlayan olağanüstü bir ring hattı olacak. Onun için bugün de Almanya'nın önemli bir kuruluşunda test sürüşlerine katıldık ve trenlerin o hızlı halini deniyoruz. Umarım İstanbul'a bir an önce gelir" dedi.

İmamoğlu, Almanya'da test etti, İstanbul'da kullanılması muhtemel: Olağanüstü bir ring hattı olacak! - Resim : 1

"HEYACAN VERİCİ"

Değerlendirme konuşmasından sonra trenin makinist koltuğuna geçen İmamoğlu, 6 kilometrelik hattı başarıyla tamamladı.

Yaşadığı deneyimi "Heyecan verici" diye tanımlayan İmamoğlu'na, test sürüşünü başarıyla tamamlaması nedeniyle de sertifika verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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