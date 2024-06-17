YRP'li Doğan Aydal'dan MHP'ye: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet, Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) bayram ziyaretinde bulundu. Bayramlaşma ziyaretinde YRP'li Doğan Aydal, "Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar" dedi.

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Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Ankara'da siyasi parti temsilcilerinin karşılıklı bayram ziyaretleri devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı MYK üyesi Özgür Bayraktar, MHP MYK üyesi Emine Güven Öztürk ziyaret etti.

"DEVLET BEY EVLENSEYDİ..."

Ziyarette YRP Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın selamını ileterek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunu sordu.

YRP'li Doğan Aydal'dan MHP'ye: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar! - Resim : 1

Aydal’ın, “Devlet Bey benim arkadaşımdır. Değerli bir insandır. Devleti seven bir insandır. Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar...” açıklamasına MHP’li Durmaz, “Devlet Bey’e Allah sağlıklı ömürler versin, şu anda kendisi de hem sporunu yapmaya hem de bakımı da iyi. Evlilik meselesi kısmet” yanıtını verdi.

"HANIMIN YÜZÜNDEN ÇÖKENLER DE VAR"

Aydal, "Ben espri olarak söyledim. Bir adam diri duruyorsa hanımı yüzündendir diyorlar ya o da pek doğru değil. Hanımı yüzünden çökenlerde var" diye konuştu.

MHP’li da Durmaz, '"Şu an bir sıkıntı yok. Türkiye’nin yükünü omuzlarımıza alınca ister istemez zaman zaman yorulabiliyorsunuz" ifadesine yer verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Devlet Bahçeli MHP Yeniden Refah Partisi
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