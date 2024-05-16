Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te çileden çıktı: Sen kime parmak sallıyorsun!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı.

DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, milletvekillerinin kendisine itirazlarda bulunması sonrası, "Arkadaşlar, ben vekillerin söz hakkını kullanması konusunda herhalde gösterdiği yaklaşım tartışılmayacak bir arkadaşınızım ama buranın bir ilkokul sınıfından da farkı olması gerekir" dedi.

"KİME PARMAK SALLIYORSUN"

Konuşması sırasında milletvekillerinin itirazının devam etmesi ve yaptığı davranışının 'Keyfiyet' olduğunda ısrar edilmesi sonrası sinirlenen Önder, "Elini sallama bana, kime parmak sallıyorsun! Otur yerine!" diye bağırdı.

ARA VERİLDİ

Önder, bu sözlerinin hemen sonrası birleşime 15 dakika ara verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem