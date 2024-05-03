İYİ Parti'de yeni başkanlık divanı açıklandı

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki ilk Genel İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı’nı açıkladı.

Dervişoğlu'nun oluşturduğu yeni Başkanlık Divanı’nda yer alan isimler şöyle:

"- Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz,

- Genel Sekreter Uğur Poyraz,

- Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz,

- Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş,

- Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin,

- Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı Hakan Şeref Olgun,

- Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan,

- Türk Dünyası ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş,

- Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, - Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş,

- Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu,

- Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşcı Hamşıoğlu,

- Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale,

- ARGE-Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı Alpaslan Yüce,

- STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan,

- Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekçi,

- Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy,

- Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Çolak,

- Başdanışman Süleyman Nevzat Korkmaz,

- Başdanışman Ali Coşkun,

- Başdanışman Mümtaz Çoban."

Kaynak: Gerçek Gündem