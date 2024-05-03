İYİ Parti'de yeni başkanlık divanı açıklandı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında ilk kez toplanan Genel İdare Kurulu'nda yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki ilk Genel İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı’nı açıkladı.

Dervişoğlu'nun oluşturduğu yeni Başkanlık Divanı’nda yer alan isimler şöyle:

"- Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz,
- Genel Sekreter Uğur Poyraz,
- Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz,
- Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş,
- Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin,
- Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı Hakan Şeref Olgun,
- Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan,
- Türk Dünyası ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş,
- Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, - Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş,
- Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu,
- Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşcı Hamşıoğlu,
- Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale,
- ARGE-Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı Alpaslan Yüce,
- STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan,
- Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekçi,
- Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy,
- Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Çolak,
- Başdanışman Süleyman Nevzat Korkmaz,
- Başdanışman Ali Coşkun,
- Başdanışman Mümtaz Çoban."

Kaynak: Gerçek Gündem

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İYİ Parti Müsavat Dervişoğlu
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