Adana'da hasat zamanı dalında çürüdü, depoda kıymete bindi: Kilosu 50 TL!

Adana'da 150 bin dönüm alanda üretimi yapılan mayer cinsi limonun hasadı 2023 yılının Eylül ayında başladı.

600 bin tona yakın rekolte beklenen limonun ilk hasatta kilosu 4-5 liraya satılırken, talep olmaması nedeniyle bahçede kilogramı 30 kuruşa kadar geriledi. Mayer cinsi limona talep gelmeyince ürünlerini satamayan çiftçiler bir bir limon ağaçlarını söktü. Kimi üretici motorlu testere ile ağaçlarını keserken, kimi üretici de kepçeyle söktü.

"1. KALİTE LİMON 50 TL"

Hasat sonrası depolara konulan limona ilişkin konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şu anda halde 1. kalite limon 50 lira. İkinci kalite limon ise 25-30 liradan satılıyor. 2023 yılında mayer cinsi limon para etmedi ve üretici ağaçlarını kesip limonları çöpe attı. Kasım ve Aralık ayında hasadı yapılan limonlar ise depoya az konuldu" dedi.

LİMON

Limon, Rutaceae familyasından, küçük yaprak dökmeyen bir ağaç türü ve bu ağacın meyvesidir. Bilimsel adı Citrus limon'dur.

Limonun Faydaları:

- C vitamini deposudur: Limon, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan C vitamini bakımından oldukça zengindir,

- Sindirim sistemine faydalıdır: Limon suyu sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler,

- Antioksidan kaynağıdır: Limon, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olan antioksidanlar içerir,

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir: Limon, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir,

- Kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir: Limon, kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir,

- Böbrek taşı oluşumunu önleyebilir: Limon, böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir,

- Cilt sağlığı için faydalıdır: Limon, ciltteki sebumu dengelemeye yardımcı olarak akneye iyi gelebilir,

- Stresi azaltır: Limon kabuğu içerdiği kalsiyum ve C vitamini sayesinde vücuttaki stresi azaltır.

Kaynak: Gerçek Gündem