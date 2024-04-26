Batman'da kendiliğinden yetişiyor, bulan servete konuyor: Bu otun kilosu 5000 TL!

Batman'ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda kendiliğinden yetişen 'zuzubak' otu toplanmaya başladı. Yemeklerde baharat olarak tüketilen, şifalı bir bitki olarak düşünülen zuzubak otunun kilosu 5000 TL'den alıcı buluyor.

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Batman'ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve yemeklerde baharat olarak tüketilen, şifalı bir bitki olarak düşünülen zuzubak otu toplanmaya başladı.

Sason'un Mereto ve Zoveser dağlarının eteklerinde yetişen zuzubak otunun bölgede azalması nedeniyle bu yıl kilogramı 5 bin liradan alıcı buluyor.

"ÇOK TERCİH EDİLİYOR"

Zuzubak otu satan Muharrem Algan, "Biz bunu toplayabilmek için saatlerce yol yürümek zorunda kalıyoruz. Çok yüksek kayalıklarda yetişiyor. Toplanması çok zordur. Topladığımız zuzubak otunu ufak ufak keserek ayıkladıktan sonra kaya tuzu ile birlikte huninin içinde ezerek toz haline getiriyoruz. Biz bunu yemeklerde baharat olarak kullanıyoruz. Birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Çok tercih edilen bir baharat otudur. Ayrana yoğurta, salatalık, domates ve benzeri birçok yemeğin içine katarak tüketiyoruz" dedi.

Batman'da kendiliğinden yetişiyor, bulan servete konuyor: Bu otun kilosu 5000 TL! - Resim : 1

ZUZUBAK

Zuzubak, Güneydoğu Anadolu'nun özellikle Batman ilinin çevresindeki dağlık alanlarda yetişen bir bitkidir. Botanik adı Astragalus sosnowskyi olsa da, daha çok halk arasında "zuzubak otu" olarak adlandırılır.

Yöresel olarak şifalı bitki olarak bilinir ve aynı zamanda yemeklerde baharat olarak kullanılır. Türkiye'nin dağlık bölgelerinde yaşayan insanlar zuzubak toplayıp yüksek fiyata satarlar, hatta bazen kilogram fiyatı altın fiyatını bile geçer.

Önemli Not: Zuzubak geleneksel tıpta kullanılsa da, sağlık açısından faydalarını doğrulayan yeterli bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Herhangi bir bitkisel tedaviye başlamadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmakta fayda var.

Kaynak: Gerçek Gündem

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