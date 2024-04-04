Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27’nci yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Erdoğan'a, Alparslan Türkeş'in oğlu AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AKP'li ve MHP'li isimler de eşlik etti.

KIRMIZI BEYAZ KARANFİLLER BIRAKILDI

Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.

Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Alparslan Türkeş AKP MHP
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