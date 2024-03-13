CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş: Göynük Çayı'ndan elinizi çekin!

CHP'li Ateş, Göynük Çayı’ndaki suyun Taraklı göletine taşınmasına yönelik Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hazırlanan projeye tepki gösterdi.

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CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Enerji Komisyonu Üyesi Türker Ateş, Göynük Çayı’ndaki suyun Taraklı göletine taşınmasına yönelik Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hazırlanan projeye tepki gösterdi. Proje sahasında tespitlerde bulunan Ateş, “Yerel seçimler öncesi oldubittiye getirilerek Göynük köyleri susuz bırakılmak isteniyor.” dedi.

Ateş, yaptığı açıklamada, yanlış planlama nedeniyle Taraklı sulama göletinin yeterli derecede su tutamadığını belirtti. Göletin, zamanında düzgün planlama yapılmadığı için sürekli kuruduğunu kaydeden Ateş, "Şimdi yangından mal kaçırır gibi Göynük Çayı'ndan çelik borularla gölete su taşımaya kalkıyorlar. Yanlış planlamanın faturasını Göynüklü köylülere kesmek istiyorlar. Taşıma suyla değirmen dönmez. Göynüklülerin rıza göstermedikleri bu projeden vazgeçin. Göynük Çayı'ndan elinizi çekin.” şeklinde konuştu.

"BİRÇOK KÖY SUSUZLUK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAK"

DSİ yetkililerinin Göynük Çayı'ndan çok sınırlı miktarda su çekileceğine dair taahhütlerinin gerçekçi olmadığını belirten Ateş, şunları kaydetti:

“Göynük Çayı’nın suyu Taraklı göletine taşınırsa, başta İbrahimözü, Memeceler, Kumcuk olmaz üzere birçok köyümüz kuraklık ve susuz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Göynük’te enteresan gelişmeler oluyor. Göynük Belediye Başkan Adayımız Ali Oral ve İl Genel Meclisi adaylarımız Basri Gülen ve Nejdet Yıldıran ile birlikte dolaşırken Göynük Çayı suyunun alınmasına yönelik su boruların bölgeye taşındığını tespit ettik. Ne köylülerimizin ne de Göynük halkının bu projeden haberi var.

Oldubittiye getirilmeye çalışılan bu projeye karşı Göynük kendi suyuna sahip çıkacak. Köylülerimizin hakkı olan suyun alınmasına hep beraber karşı çıkıyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Gece saat 23.00 olmasına rağmen, burada tespit yapıyoruz. Köy halkının isyanını dile getiriyoruz. Yetkililerden acil cevap bekliyoruz. Göynük sahipsiz değildir, Göynük’e sahip çıkacağız, suyumuza sahip çıkacağız, köylümüze sahip çıkacağız.”

Kaynak: ANKA

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